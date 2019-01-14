«Куда мы без мужчин»: Закаленная спортом с детства Кабаева может не стала пока женой из-за правильного восточного воспитания

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Пример родителей научил Алину Маратовну растворяться только в семье, а размениваться на однодневные отношение – это вероятно не ее конек.

Алина Маратовна Кабаева известная олимпийская чемпионка, которая показала многим, как можно сделать из себя настоящую звезду, благодаря постоянной работе и труду. Не смотря на ее личные достижения на соревнованиях по художественной гимнастике, личная жизнь спортсменки всегда была под пристальным взглядом поклонников. Алина Маратовна была в отношениях, но ее попытки найти любовь закончились расставанием еще до свадьбы, о которой бредили ее поклонники. Сегодня 35-летняя Алина Маратовна находится в статусе холостячки, как это не прозвучит грубо и по-мужски.

Однако, закаленная спортом с детства Кабаева может не стала пока женой из-за правильного восточного воспитания. Ее родители показали правильный пример в жизни. Даже Алина Маратовна неоднократно говорила об этом.

«Семья — это самое святое, что есть на свете. Знаете, как мама папу ждала с игры? Три блюда всегда были на столе - и лагман, и плов, и манты. И все так быстро, и за нами с сестренкой смотреть успевает, и в доме чистота. Дети все равно всегда для меня будут на первом месте. Как у моей мамочки. Я очень благодарна своему восточному воспитанию. Даже сильная и успешная женщина должна понимать, что мужчина - это главное, стержень. Давайте не будем друг друга обманывать и говорить, что мы все для себя делаем. Куда мы без мужчин!», сказала Кабаева в интервью для журнала VOGUE 2011.

Такая жертвенность в адрес мужчин со стороны мамы Алины могла повлиять на формирование девочки еще в подростковом возрасте. Не стоит забывать, что в спорте характер формируется очень четко и быстро из-за постоянных нагрузок и стремления в цели. Возможно, Кабаева старалась следовать модели родителей, наблюдая за семьей и отвергала всех ухажеров. Нежелание размениваться на однодневные романы и мечта о правильной семье могла сделать из Алины Маратовны настоящую холостячку.

Таким образом, закаленная спортом с детства Кабаева может не стала пока женой из-за правильного восточного воспитания и желания построить хорошую и крепкую семью. В любом случае Алина Кабаева прекрасная женщина и ее поклонники уже жду новостей о ее замужестве и рождении детей.