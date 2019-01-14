Двойник «любовницы» Путина Алины Кабаевой заменил ее в жизни – Сеть

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Искаженная речь, рост спортсменки и ее даже черты лица наталкивают на подозрения, что из Швейцарии вернулась уже «копия» Алины.

Российская спортсменка Алина Кабаева окончила профессиональную карьеру и поддерживала коллег по цеху в Госдуме. Также Кабаева стала одной из самых завидных холостячек России, но не решилась связать свою судьбу ни с одним мужчиной, которых у нее могло быть много. Алине Кабаевой негласно дали статус «любовницы Путина». При этом ее ни разу не замечали в близости с президентом, кроме как в вопросах переговоров или официальных встреч. Интернет в избытке забит информацией о возможной женитьбе Алины Маратовны и Владимира Владимировича, но дальше догадок и предположений дело не пошло. Пока и западные и российские издания пытались найти фото общих детей и снимки с венчания президента РФ и Кабаевой, многие пошли еще дальше и предположили, что сейчас в России живет «копия» Алины Маратовны. Другими словами, двойник «любовницы» Путина Алины Кабаевой заменил ее в жизни.

Комментарии по этой теме есть в Сети, где упорно обсуждают эту вероятность, хотя это кажется полным бредом и бессмыслицей. Если пристально попробовать обосновать или подтвердить догадки людей в этом вопросе, то стоит обратить внимание на рост Алины на разных фото с Владимиром Путиным. При этом официальные источники указывают, что Алина Маратовна ростом 168 см, а рост главы РФ колеблется от 169 до 171 см.

Но на снимках с Кабаевой президент даже ниже Алины Маратовны, что можно списать на может быть наличие обуви с каблуками у спортсменки. Но есть другой вопрос: на снимках с Дмитрием Медведевым Путин также разного роста, при этом рост Медведева – 168 см, как у Кабаевой.

В общем непонятная ситуация с истинным ростом спортсменки могла натолкнуть людей на появление двойника Алины Маратовны. Также привлечь внимание могли и внешние изменения знаменитой спортсменки.

Продолжение... «Куда мы без мужчин»: Закаленная спортом с детства Кабаева может не стала пока женой из-за правильного восточного воспитания Пример родителей научил Алину Маратовну растворяться только в семье, а размениваться на однодневные отношение – это вероятно не ее конек. Округлость лица, расположение глаз и форма телосложения намекают на несоответствие Кабаевой в молодости и в более старшем возрасте. Можно все списать на взросление и изменение форм, но черты лица и необычная манера говорить очень смущают юзеров. Поговаривали, что Кабаева могла родить общего с Путиным ребенка в Швейцарии.

Если так, то может в Швейцарии и осталась «настоящая» Алина Маратовна, а в РФ сейчас пользуется популярностью звезды ее двойник? К таким выводам невольно приходят все, кто хоть раз слышал о подмене Гитлера, Путина и многих выдающихся личностей. Это конечно же только догадки поклонников, попавшие в Сеть, но Алина Маратовна Кабаева не комментирует подобных сообщений о себе, оставляя интригу настоящей загадкой для народа.