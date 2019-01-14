«А кто это там?»: Новый парень Бузовой отдыхает с ней на Мальдивах

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Телеведущая поддержала тренд и поделилась рукой нового ухажёра.

Ольга Бузова с первого дня своего мальдивского отпуска не перестаёт говорить о неизвестном новом парне. Очередная любовь телеведущей, как предполагалось ранее, могла остаться в России. Вероятно, так и было первые несколько дней, однако последние ночи на острове в постели Ольги Бузовой явно «будет жарко». Девушка уже сама не может дождаться, когда покажет своего парня, с которым и отдыхает на Мальдивах.

Если раньше Ольга ограничивалась намёками на новые отношения, то сейчас она уж показывает часть тела ухажёра. В отличие от Анастасии Волочковой это не ноги, а руки, как сделала Светлана Лобода. Поклонники тоже заметили парня Бузовой в видео и стали безрезультатно расспрашивать её: «А кто это там с тобой?»

Судя по доступным снимкам молодого человека певицы, он не спортивной комплекции и наверняка русский. Имя и род деятельности этого человека пока остаются загадкой. Тем не менее, в Сети не все верят, что на Мальдивах с Ольгой отдыхает её парень, да и что он вообще у неё появился. Это может быть случайный знакомый и подставное лицо.

Сотни постов в соцсети за день говорят об одиночестве девушки, которой не должно быть в новых отношениях. А тот факт, что первыми слухи о новом парне распустили Ольга Бузова и её менеджер, могут свидетельствовать о спланированной рекламной кампании в поддержку популярности певицы.