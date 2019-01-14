«Война кланов»: Траблы Басты и Тимати могли отразиться на новом клипе Крида «Крутой»

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Харламов, Николаев, Гуляев и даже Крутой стали приглашенными звездами. Может это начало показной войны между реперами, которое завязалось на СТС.

В YouTube появился новый клип Егора Крида «Крутой». В съемках приняли участие несколько известных личностей. Композитор и музыкант Игорь Крутой, Артист Игорь Николаев, резидент Comedy Club Гарик Харламов и российский дизайнер Игорь Гуляев. На первый взгляд клип ничего не обещает и не пахнет сенсацией, но посмотрев первые 50 секунд уже хочется продолжения. Завораживает количество знаменитостей в клипе, которые реально создали необычную историю. Все знают, кто такой Игорь Крутой, и очень сложно было предположить, что однажды он станет приглашенной звездой в клипе молодого подопечного Тимати, который не у всех вызывает одобрение и поддержку.

Кроме Игоря Яковлевича в клипе принял участие Гарик Харламов, который в привычной для себя манере «поюморить» вообще стал изюминкой программы. Присутствие Николаева и Гуляева подчеркнуло статус нового клипа Крида, который видимо потянул из артиста много денежных средств. Может быть, приглашенные звезды сделали жест доброй воли в адрес Егора, пожалев его, что он не Игорь, но все же если говорить серьезно, то гонорары звезд всегда интересны народу. С другой стороны новый клип Крида может быть подтверждением крутости лейбла Black Star.

Тимати и Баста не раз попадали в споры поклонников, где пытались понять, кто из них круче. Также и на сегодняшний день на СТС есть реклама шоу «Песни», в котором Баста и Тимати сойдутся в противостоянии и начнется «война кланов». Может быть траблы Басты и Тимати могли отразиться на новом клипе Крида «Крутой», если они реально были. Ведь артисты общаются при встрече, кажется искусственно пытаются быть «врагами» и оппонентами, возможно, ради истории на ТВ.