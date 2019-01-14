«Старая боль»: Бузова могла пристыдить Лопыреву из-за связи с женатым мужчиной

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Ольга в свое время сама стала жертвой неверного мужчины и боль брошенной супруги могла снова проснуться в ней спустя два года после болезненного развода. Потому, по всей видимости, она и посочувствовала бывшей жене нового возлюбленного Лопыревой.

Виктория Лопырева не так давно расставшись с Николаем Басковым, с которым они уже планировали свадьбу, уже беременна от нового избранника. На этот раз это бизнесмен Игорь Булатов, который не так давно развелся с женой Татой Карапетян. Однако, по подсчитанным срокам оказалось, что отношения между олигархом и моделью возникли еще когда он был женат, что не на шутку задело старую подругу Лопыревой – Ольгу Бузову.

«Спать с женатыми мужчинами — это дно!» — высказалась Ольга о поступке Виктории.

По всей видимости, старая боль подступила к телеведущей, когда она вспомнила свои страдания в связи с предательством любимого человека, ведь она доверяла ему больше всего на свете, а он настолько хладнокровно от нее отказался, прихватив бонусом и их общее имущество, так что Ольга осталась одна и даже без жилья. Родственники поддерживали ее, как могли, и вот теперь она могла вспомнить собственные чувства и пристыдить Лопыреву из-за связи с женатым мужчиной, ведь она сама когда-то стала жертвой измены.

Таким образом, Бузова могла посочувствовать бывшей жене бизнесмена из-за того, что когда-то пережила такое же разрушающее событие в своей жизни и потому, по всей видимости, и не поддержала старую подругу и даже в негативном ключе высказалась о ее взаимоотношениях. Сама же Виктория старается не комментировать эту ситуацию.

«Не хочу ввязываться в это, несмотря на мерзкие комментарии. Хочу просто наслаждаться своим положением и любимым человеком рядом», — говорит модель. В скором времени в Майами появится на свет первенец Виктории, о рождении которого она так давно мечтала.

Фанаты же Лопыревой уверены, что со стороны Ольги Бузовой это просто зависть ее личному счастью и тому, что имеет модель сейчас, а вот телеведущая все еще одна и, по всей видимости, ждет первого шага от любимого человека, о чем красноречиво говорят ее публикации в соцсетях.