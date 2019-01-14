«O’кей, Google»: Тодоренко после рождения ребенка может узнавать о воспитании из Сети

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Марафон беременности стал пробой пера для телеведущей, которая очень часто отдает новорожденного в руки бабушки и занимается другими делами.

Телеведущая Регина Тодоренко стала мамой и сделала самым счастливым мужчиной Влада Топалова. Личность Регины очень нравится многим ее зрителям, а после заявления о ее помолвке, рейтинги и популярность звезды «Орел и решка» буквально взлетели. На самом деле Регина очень позитивная, веселая и несомненно красивая, но ее личная жизнь стала уже достоянием общественности. Тодоренко не раз заявляла, что узнает о себе много интересного из Сети. Сервис «O’кей, Google» вероятно стал главным способом для поклонников узнать информацию о последних новостях в жизни своей любимицы.

Возможно, Тодоренко после рождения ребенка может узнавать о воспитании из Сети. Речь идет о том, что телеведущая систематически общается с подписчиками в Instagram. Регина публикует не только новости за каждый день, но и теперь делится подробностями своей первой беременности. Звезда не стесняется говорить о разных нюансах и даже признается, что пила безалкогольное пиво при изжоге. Теперь же марафон беременности Тодоренко подкрепляется и публикациями о ребенке, которого пока никто не видел. Но тут все же понять молодых родителей достаточно просто – не нужно показывать первенца до обряда крещения. Однако, в Сети появляется информация про малыша на странице мамы Регины – Ирины.

К слову, даже известный дизайнер и кутюрье Валентин Юдашкин подписан на обновления мамы Тодоренко в Instagram. Счастливая бабушка публикует видео с малышом в коляске, которого активно приучает к прогулкам на свежем воздухе. Некоторые юзеры критикуют мать Тодоренко из-за выбора место для прогулок.

«Безумно рада за вас», «Маленький путешественник по улицам», Больше негде погулять что-ли. малыш только родился, а уже в взрослый темп жизни и грязи... пора на отдых!», - пишут в Instagram.

Таким образом, получается, что Регина Тодоренко сама может учиться в Сети ухаживать за своим новорожденным ребенком, но вместе с тем мама телеведущей делает также посты о малыше. Регина пока находится вне дома, в бассейне или спортзале, может очень быстро отследить, чем занимается ее малыш по постам мамы. Это так прекрасно, когда бабушки и дедушки помогают молодым родителям в воспитании малышей и делают это с такой теплотой и заботой, как мама Регины Тодоренко Ирина.