Любовница Кельми может столкнуться с его женой в суде

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Девушка фактически обвиняет супругу исполнителя в его смерти, хотя сам Крис когда-то порвал с любовницей по причине подозрения в возможном покушении на его отравление и попытке присвоить его денежные средства.

Крис Кельми умер от остановки сердца 1 января 2019 года. Его смерть до сих пор покрыта тайной и многие все еще строят догадки насчет его трагической гибели. Нет сомнения лишь в том, что именно алкоголь «погубил» знаменитого исполнителя. Однако, сопутствующих причин, как оказалось, этому также немало. Любовница Криса, с которой он встречался четыре года, девушка по имени Полина Белова на 35 лет младше певца, обвинила его супругу в том, что именно она виновна в его смерти. Она заявила, что три года назад женщина не дала развода своему мужу, хотя, по всей видимости, вся страна уже знала, что их семейное благополучие давно потеряно в череде скандалов и тяжелых лет. Сама жена обвиняла Кельми даже в побоях, хотя позже и забрала заявление из полиции. Фактом остается то, что она не жила с супругом последние годы его жизни, а теперь получит все наследство, чем и апеллирует Полина Белова.

Однако, в этих, безусловно, фактах, потерялся еще один, а именно о том, почему расстались в конце концов Белова и Кельми. Музыкант внезапно обвинил свою девушку в том, что она пыталась отравить и ограбить его. Та, в свою очередь так же, как и сейчас, винила во всём жену Кельми, которая снова появилась в его жизни и начала борьбу за наследство. По ее словам, именно она разлучила любовников. При этом слова Полины, что жена не давала развода, возможно опровергнуть с помощью любого адвоката. Действительно, Крис не мог расторгнуть брак через ЗАГС без ее согласия, но через суд это спокойно, с помощью тех же адвокатов приводится в жизнь, а потому обвинения Беловой могут быть с легкостью опровергнуты женой Кельми, которая в свою очередь может также обратиться в суд с иском на любовницу, ведь обвинения в смерти мужа – это серьезно и подобное упустить из виду практически невозможно.

Таким образом, любовница Кельми может столкнуться с его женой в суде, так как сама женщина уже не раз доказывала свое сильное положение и гражданскую позицию, даже с помощью простого заявления в полицию о побоях со стороны знаменитого супруга, на что решится не каждая женщина.