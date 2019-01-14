«Маловато в штанах»: Уход Цекало из семьи может быть связан с отказом Брежневой в интиме

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Изначально Александр Цекало мог претендовать на Веру Брежневу, а не ее младшую сестру Викторию Галушку. Из-за тяги к красивым женщинам распался брак продюсера и с Лолитой Милявской.

Недавно стало известно о разводе Александра Цекало с Виктории Галушкой, сестрой Веры Брежневой. Папарацци поймали продюсера с его новой пассией целующихся в Риме, поэтому Цекало пришлось оправдываться тем, что его брак давно разорван.

Некоторые пользователи сети считают, что уход Цекало из семьи может быть связан с отказом Брежневой в интиме - по мнению юзеров, именно к старшей Галушке продюсер испытывал интерес, но, получив несогласие, мог выбрать похожую на нее девушку, которой стала Виктория. С учетом габаритов Цекало, юзеры предположили, что как мужчина он не совсем состоялся, намекнув на маленький размер полового органа.

«У Цекало для его запросов маловато в штанах, судя по его скромному росту. Он, видимо, на Веру метил, но получил отворот-поворот, поэтому и женился на ее младшей копии... Кобель - он и в Африке кобель» - пишут в сети пользователи.

На самом деле о любвеобильности Цекало было еще известно во время его развода с Лолитой Милявской - именно измены со стороны продюсера спровоцировали распад семьи. Но, как утверждала блогер Лена Миро, из себя Цекало ничего не представляет, поэтому заводит легкие отношения благодаря своим деньгам, а не умению сексуально удовлетворить женщину.

Поэтому не исключено, что в свое время, до брака с Викторией, Цекало оказывал знаки внимания Вере Брежневой, которая не стала, вероятнее всего, мириться с особенностями продюсера, и выбрала немного более молодого Константина Меладзе - возрастная разница между продюсерами составляет 2 года. Поклонники Брежневой убеждены, что в сексуальном плане певице больше по душе именно композитор, несмотря на такой же немолодой возраст.