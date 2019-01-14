«Набила цену?»: Дочь Марии Шукшиной могла взять деньги за «Пусть говорят», от которых отказалась мать

Сегодня, 18:45

Ранее за участие в скандальной программе Андрея Малахова дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, по её словам, предлагали 15 миллионов рублей.

В последнее время известная актёрская династия Шукшиных всё чаще будоражит общественность внутренними разборками и разного рода эпатажными выходками. Одним из последних нашумевших событий стала свадьба 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. Дочери не поддержали решение матери вновь выйти замуж в преклонном возрасте за старого друга. Вместе с тем скандально известные телевизионщики вроде Андрея Малахова не преминули возможностью посмаковать подробностями личной жизни известной актрисы. В этой связи падкий на грязное бельё звёзд ведущий решил организовать шоу, посвящённое последним переменам в семье Шукшиных. На один из выпусков обсудить знаменитую мать якобы пригласили и Марию Шукшину. Во всяком случае, так заявила сама младшая дочь актрисы.

Знаменитость заявила, что обсуждение её семьи на подобных шоу вызывает у неё возмущение. Особенно у Шукшиной вызвало недовольство, что за участие в «мракобесии» Малахова ей предлагали деньги. Мария отметила, что речь шла о сумме в 15 миллионов рублей. Позже она публично поддержала петицию с требованием закрыть шоу «Пусть говорят» на Первом канале и «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале «Россия 1». Сам скандально известный ведущий впоследствии опровергал заявление Шукшиной, сообщив, что она таким образом просто выдала желаемое за действительное, намекая, что Мария набивает себе цену.

И вот в итоге на шоу пришла дочь Марии Шукшиной Анна Трегубова. На сайте Первого канала появился анонс «Пусть говорят», где внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной в откровенном интервью якобы расставила все точки над «i» в споре со звёздной бабушкой. На представленных кадрах Марии Васильевной нет, в связи с чем, можно предположить, что дочь Марии Шукшиной могла взять деньги за «Пусть говорят», от которых отказалась мать. Если это действительно так, то актриса всё же «набила цену» как об этом говорил ранее Малахов. Стоит отметить, что у Анны Трегубовой своя история противостояния с Лидией Николаевной. В настоящее время актриса судится с внучкой за квартиру в Санкт-Петербурге, которую та якобы продала без согласия бабушки.