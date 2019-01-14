«Качай дряблую попу»: Тодоренко может получить психологическую травму из-за принуждений Топалова заниматься спортом

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После родов Регины Тодоренко прошло чуть больше месяца, но телеведущая усердно принялась возвращать былые формы по настоянию Влада Топалова.

Недавно в историях в социальной сети Регина Тодоренко рассказала, что супруг, Влад Топалов, отвез ее на тренировку, когда у семейной пары освободилось полтора часа. Новоиспеченной маме, которая постоянно загружена новорожденным ребенком, по мнению многих, необходим отдых, а не дополнительная нагрузка. Поэтому безответственность Топалова, как считают пользователи, в этот раз проявилась эгоизмом - желанием иметь стройную супругу. Тодоренко, по мнению юзеров, может получить психологическую травму из-за принуждений Топалова заниматься спортом.

«Качай дряблую попу.. Регина, что это такое? Топалов не понимает, что указывая на недостатки, он может тебе причинить психологическую боль? А потом что? Развод и девичья фамилия и заплаканная Тодоренко?» - пишут пользователи сети.

К слову, легкая семейная травля по поводу неудовлетворенности внешним видом супруга или супруги может иметь разные последствия. В случае Тодоренко это чревато резким прекращением лактации - на фоне стресса или сильных физических нагрузок может перегореть молоко, но помимо этого телеведущая может потерять уверенность в себе.

Поклонники Топалова и Тодоренко надеются, что молодые родители не станут увлекаться спортом и собственными телами в ущерб своему ребенку, поскольку на данный момент ему необходима мама и папа рядом, а не в тренажерном зале.