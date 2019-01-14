«На Петросяна похож»: Возможная измена Асмус оставит Харламова безработным

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В творческую семью нагрянул кризис.

Некоторое время в СМИ муссируются семейные проблемы Кристины Асмус и Гарика Харламова. Предполагается, что актриса не смогла вытерпеть жизнь с комиком с юмором ниже пояса и нашла надёжную «жилетку» на стороне. Даже отдельный отпуск Асмус в Дубае был назван следствием разногласий между супругами. Тем не менее, возможная измена звезды «Интернов» способна оказать ощутимое негативное влияние на работу Харламова.

Юморист опубликовал очередное видео с дурачествами, в котором также приняла участие дочь Гарика – Настя. Крик девочки и открытый рот резидента Comedy Club вызвали у поклонников двоякую реакцию. Если одни расщедрились на «бородатую» иронию, то другие выразили недовольство: «Не важно как, лишь бы быть на виду, разочарование», «Чем старше, тем больше на Петросяна похож», «Это ужас», «Глупее ничего не видела».

Поклонники недоумевают, почему актёр не занимается написанием сценариев, съёмками и другими важными делами, чтобы хоть как-то реанимировать спавшую популярность своих юмористических шоу. Они полагают, что так на Харламове сказалась семейная драма, и теперь оставшийся без вдохновения юморист рискует стать ещё и безработным. Пока Харламов вынужден хоть как-то привлекать к себе внимание. Однако на сколько станет терпения у его поклонников – вопрос.