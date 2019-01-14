«Скройся и не позорься!»: Хейтеры не оценили необычную фотосессию Бузовой на Мальдивах

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Ольга Бузова опозорилась из-за неудачной фотосессии в купальнике.

Ольга Бузова устроила необычную для себя фотосессию на Мальдивах, где вместо постановочных и журнальных модных поз предстала перед поклонниками с «живыми» фотографиями. Однако хейтеры артистки не оценили её старания и призвали просто фотографировать красивую природу или вовсе отдохнуть от Instagram-блога. Некоторые фолловеры на кадрах даже увидели следы фотошопа из-за чрезмерно белых зубов певицы.

«Скройся и не позорься!», - заявили подписчики Ольги, которым не понравилась новая фото-идея знаменитости. Напомним, что ранее фанаты заподозрили у поп-звезды анорексию из-за сильной худобы Бузовой. Сама артистка в «историях» подтвердила, что на Мальдивах ей удалось похудеть.