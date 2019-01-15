Наталья Штурм: Хватит жрать и бухать

Сегодня, 00:40

В сети Instagram певица разместила обращение к своим поклонникам. Она призывает выходить из новогоднего загула и развиваться культурно.

В присущей ей экстравагантной манере в стиле ню Наталья Штурм разместила на своей страничке в социальной сети Instagram обращение к поклонникам. Там знаменитость призывает всех оторваться от новогодних столов и перестать жрать и бухать.

Звезда призывает всех оторваться от столов и в свободное время смотреть интересные фильмы, читать книги. Штурм рекомендует пересмотреть лучшие триллеры прошлого года – «Исчезнувшие», «Веб-камера», «Будто во сне» и многие другие. Певица рассказала, что сама смотрит такие картины по ночам для усиления эффекта жути.

Известно, что певица неоднократно заявляла о том, что просто ненавидит мелодрамы. Кроме этого известно, что во время просмотра фильмов Штурм любит играть в айфоне или в покер. Поклонники поддержали свою любимицу и пообещали оторваться от застолий, которые в последние две недели идут просто чередой.