Аршавин с супругой могли подстроить развод, чтобы уменьшить сумму алиментов Барановской

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Теперь Юлия Барановская и Алиса Аршавина, вероятно, будут делить 5 млн рублей между собой. Среднемесячный доход футболиста Аршавина, по предварительным данным, может быть равен 10 млн рублей - согласно статье 81 Семейного кодекса РФ, он должен платить на 3 и более наследников до 50%.

Возможно, Аршавин с супругой Алисой могли подстроить развод, чтобы уменьшить сумму алиментов, предназначенных для детей Барановской. По крайней мере, жена футболиста не раз спускала ему интрижки с рук, но на этот раз подозрительно придала этому делу большое значение. Поскольку Аршавин своими детьми не интересуется, а только принудительно платит на них алименты, то вполне вероятно, что такое положение дел его только расстраивает. В сети футболиста давно называют «папаша-жлоб» из-за того, что добровольно он помогать наследникам отказался, изначально повесив все трудности воспитания и материальную ответственность на Барановскую.

Поскольку Алиса Аршавина воспитывает малолетнюю дочь, которой не исполнилось даже двух лет, есть вероятность, что супруга потребует содержать за счет алиментов не только наследницу, но и себя, значительно уменьшив долю при этом Юлии Барановской и ее троих детей. Согласно действующему законодательству, в большинстве случаев у плательщика алиментов не могут вычесть более, чем 50% от всех его доходов. Поэтому супружеская пара могла специально создать ажиотаж вокруг их развода для того, чтобы официально потребовать от Аршавина денег на содержание ребенка, а фактически - оставить деньги в семье.

На самом деле о похождениях Аршавина было всем известно заранее - многие убеждены, что Алису Казьмину просто настигла кара за то, что она разбила семью Барановской и оставила детей без отца. Но все же некоторые убеждены, что эта история - очередной фейк.