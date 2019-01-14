Семён Слепаков заинтриговал снимком своего «пьющего заграничного двойника»

Сегодня, 14:32

Комедийный актёр Семён Слепаков всерьез задумался о своём образе жизни, когда увидел фото, которые ему прислали подписчики в Instagram.

Сегодня Слепаков выложил пост, в котором сообщил, что ему часто присылают фотографии людей, которые якобы похожи на него внешне. Большая часть похожа на актёра только бородой или одним оттопыренным ухом. Больше сходств, по мнению, Семёна нет.

А недавно ему прислали фотографию человека, который уж очень похож на него самого. Семён даже всерьёз задумался о своём образе и жизни и почти поверил, что на фото это он. А после в шутку добавил «Удачи тебе, мой неизвестный пьющий заграничный двойник!»

Пост в Instagram со снимком, который заинтриговал поклонников Слепакова, за час набрал около 20 тысяч лайков и множество комментариев юмористического характера. Многие писали, что это действительно он, просто не помнит все подробности этого дня, кто-то говорил, что Семён устал и прилёг полежать на травке. «Ай да Семён, ай да выкрутился! Наперекор журналюгам, ууух!», «Семён крутой ход сказать что это не ты!», «Да нарядный такой, рубашечка, носочки затейливые», - комментировали подписчики.