«Реабилитирует Лопырёву»: Лена Миро намекнула, что любовник Виктории ушёл от жены из-за её измены – Сеть

Сегодня, 15:13

Известный блогер пообещала нетерпеливым подписчикам, что уже вскоре они узнают массу интересных подробностей о младшей дочери Таты Карапетян.

Вот уже несколько дней общественность пребывает в шоке от крутого поворота в личной жизни Виктории Лопырёвой. Беременная модель внезапно «засветилась» на отдыхе на Мальдивских островах в компании своего нового молодого человека, коим оказался бизнесмен Игорь Булатов – зять миллиардера Самвела Карапетяна. Возмущённые пользователи соцсетей набросились на мужчину, у которого от бизнесвумен Тата Карапетян родила двоих детей, а также саму Лопырёву, тут же окрещённую «разлучницей». Вместе с тем внезапно на сторону Виктории встала скандально известная блогер Лена Миро. Как правило, «лидер мнений» обычно критикует звёзд, оказавшихся в «сложных жизненных ситуациях». Здесь же Миро наоборот – принялась защищать Лопырёву, а после и вовсе, как считают в сети, намекнула на нечистоплотность Карапетян.

В частности, в своём блоге звезда ЖЖ отметила, что Тата и Булатов, вопреки распространённому мнению, просто не смогли стать семьёй и мирно разошлись. При этом Лопырёва, по мнению Миро, ничего аморального не сделала, когда начала строить отношения с бизнесменом. Денег, по сведениям блогера, у Виктории и без того достаточно, а потому преследовать корыстные цели Лопырёвой, как она утверждает, просто ей было незачем. В то же время на вопрос одной из подписчиц в Instagram, как быть с детьми Карапетян от Булатова, в частности, с 8-месячной дочерью, Миро загадочно отметила, что в этой ситуации не всё так однозначно. В числе прочего блоге пообещала, что подписчики уже скоро узнают интересные подробности об этом ребёнке. Поклонники тотчас же посчитали, что тем самыми Лена намекнула, что любовник Виктории ушёл от жены из-за её измены, а малышка была рождена не от него. Такой расклад, как считают некоторые пользователи, полностью реабилитирует Лопырёву и её нового избранника.