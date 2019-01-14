«Замуж за мусульманина не хотите?»: Лера Кудрявцева в хиджабе «взорвала» Instagram – фанаты

Сегодня, 13:50

Лера Кудрявцева доказала, что настоящую красоту невозможно спрятать даже за хиджабом.

47-летняя Лера Кудрявцева на днях удивила своих подписчиков и «взорвала» соцсеть Instagram, когда неожиданно примеряла на себя хиджаб. Многие фанаты были шокированы таким перевоплощением знаменитости, которая свой отпуск проводит на Аравийском полуострове в мусульманской стране Оман. «Надеюсь не обидела мусульман , примерив хиджаб. Уж больно нравится», - объяснила свой выбор наряда телеведущая в личном микроблоге.

«Замуж за мусульманина не хотите?», - заявили фанаты Кудрявцевой, которые отметили, что знаменитости к лицу данный вид женской одежды. Напомним, что ранее телезвезда поссорилась со своими поклонниками, которые в Instagram заявили, что дочь Марию для Леры родила суррогатная мать.