Михайлов с пьяным Лепсом встретили Старый Новый год в Германии

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Сразу видно, кому утро не кажется добрым.

Стас Михайлов выложил видео с корпоративна в Германии в честь празднования старого нового года. Звёзды встретились в одном из ресторанов на закрытой встрече, где Лепс по своему обыкновению приударил по крепким напиткам и выступал на сцене обнимаясь с посетителями и Михайловым.

Стас Михайлов и Григорий Лепс давние друзья, их не редко можно видеть выступающими вместе на концертах и корпоративах. В отличии от своего друга и коллеги, Михайлов приверженец здорового образа жизни и не принимает алкоголь, считая его вредным для фигуры, за которой он теперь тщательно следит. Многие поклонники артиста считают, что такая тесная дружба с Лепсом может повредить ему и тот сам начнёт пить, потеряет свой голос, шарм и обаяние, за которые его любят тысячи фанатов.

Лепс же год назад утверждал, что «бросил пить лет на пять», но не прошло и года, как он снова пьян на сцене. За Лепсом тесно закрепилось амплуа пьяного артиста, который с душой на распашку и крепким перегаром кричит в микрофон на каждом концерте.