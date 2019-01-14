«От нормальных не уходят»: На странице Таты Карапетян заметили «заказную атаку» от разлучницы Лопырёвой

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Отдалённый от скандальной ситуации пост в Instagram сперва дополняли комментариями с поддержкой «жертвы» Виктории, но затем под записью внезапно активизировались пользователи, которые принялись хаять Карапетян.

На днях общественность взбудоражили слухи о якобы скандальном романе Виктории Лопырёвой с бизнесменом Игорем Булатовым. Всё бы ничего, да новый возлюбленный модели до недавнего времени был не свободен, а женат на подруге Виктории Татевик Карапетян – дочери армянского миллиардера Самвела Карапетяна. Тата родила от Булатова двоих детей, младшему из которых не исполнилось и года. «Масла в огонь» подлили папарацци, которые запечатлели Викторию на отдыхе с мужчиной, похожим на Булатова. В этой связи Лопырёву мгновенно в сети окрестили «разлучницей», а некогда друг телезвезды Андрей Малахов и вовсе отписался от неё в Instagram, заявив, что он шокирован поступком модели.

В то же время на странице у Таты Карапетян в Instagram активизировались её поклонники, а также неравнодушные к её ситуации люди, которые принялись поддерживать девушку. В частности, под последней её публикацией, которая даже не касается ситуации с Балутовым, фолловеры высказывают свои слова поддержки. Между тем, здесь же внезапно, как «по команде» появилась масса хейтеров Карапетян, которые принялись упрекать Тату в том, что она якобы была плохой женой и сама спровоцировала супруга на уход к Лопырёвой.

«От нормальных девушек мужики не уходят, это факт Заслужила», «мужик просто так не уходит. Явно были причины веские и предпосылки для этого», «Мужчины никуда и никогда не уйдут, если женщина его нормальная!», «Сама виновата, просто так в этом мире никогда и ничего не происходит, все взаимосвязано», - пишут пользователи. При этом стоит отметить, что сама Карапетян не затрагивала эту тему в своём блоге. Поклонницы Таты тут заметили в этой организованной травле «заказную атаку» от «разлучницы» Лопырёвой.