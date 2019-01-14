Александр Дьяченко раскрыл подробности развода с американской женой

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Звезда сериала «Мажор» Александр Дьяченко недавно побывал на передаче «Судьба человека» и рассказал о подробностях своего брака с американкой.

Актёр снимается в кино ещё с 2000х годов, дебютом его была роль в фильме «Брат-2». Дальше пошли предложения о сотрудничестве, он стал звездой сериала «Мажор», «Пепел» и многих других. Но вот о личной жизни Дьяченко известно очень мало. В рамках недавней передачи он раскрыл подробности развода с американской женой.

Некоторое время Александр работал в Америке, там он и познакомился со своей будущей женой. Они познакомились в одной компании, долго общались по телефону и влюбились. Александр вспоминает, что в тот момент очень нуждался в поддержке, а девушка оказалась очень душевной и понимающей.

Влюблённые поженились, однако сразу после свадьбы супруга резко поменялась. Брак произошёл именно с её инициативы, и такое ощущение что она просто добилась того к чему стремилась.

В то время Дьяченко уже активно снимался в кино, роли попадались в основном в России и он находился здесь. В 2005 году жена приехала с бумагами на развод, он их подписал. Брак длился недолго, а родителями супруги так и не стали.

Во второй раз Александр так и не женился, хотя утверждает что доволен своей жизнью. Долгое время актёр находится в серьезных отношениях, но имя избранницы называть отказался.