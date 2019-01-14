Садальский высмеял свадьбу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

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Актер рассказал, что звезд связывает давняя дружба, что и поспособствовало тому, что спасение «старушки» было возможным лишь при помощи фейковой свадьбы. Садальский даже пошутил, что «лучше старой жене стрела под бок, чем старик под боком».

Бракосочетание Бари Алибасова и Лидии Шедосеевой-Шукшиной наделало много шума еще в конце прошлого года, но страсти никак не могут улечься. Садальский уверен, что пара является старинными друзьями и решились они на такой шаг только для собственного обоюдного пиара и спасения престарелой актрисы от одиночества.

Данной теме Садальский на своей страничке в социальной сети Instsgrsm посвятил целый пост, где назвал данное бракосочетание «главной свадьбой прошлого года». Напомним, что изначально скандальный блогер желал паре счастья, но потом переменил свое мнение и заверил, что иметь под боком старика не очень приятно, в искренность чувств пары актер совсем не верит.

Все же пользователи в своих комментариях разошлись во мнениях и даже начали желать Алибасову и Федосеевой-Шукшиной счастья и семейного долголетия, но часть все же поддержала Садальского и заявила, что просто смешно на склоне лет так себя вести. Родные «молодой жены» пока не комментируют ситуацию. Видимо, приходят в себя.