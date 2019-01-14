«Предпоследний удар»: Нибиру продолжает разрушать Россию, спровоцировав землетрясение в Петропавловск-Камчатском

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Планета Х Нибиру не оставляет никаких шансов человечеству - ее воздействие отражается на целостности земной коры, утверждают уфологи.

Похоже, что Нибиру продолжает разрушать Россию, спровоцировав землетрясение в Петропавловск-Камчатском. 12 января было зафиксировано сейсмическое бедствие магнитудой 5 баллов. От самого центра города землетрясение было зафиксировано в 42 км, но, как убеждены уфологи, это был предупредительный предпоследний удар. После него, по мнению уфологов, шансов на спокойную жизнь жителей Земли, в частности, России, не предвидится.

В последнее время в России участились сейсмические бедствия - специалисты по уфологии убеждены, что такая негативная активность может быть связана с приближением планеты Нибиру, которая в первую очередь воздействует на нашу Землю своим мощным гравитационным полем. К слову, недавно Звезду Смерти заметили над Якутией, что может сигнализировать о ряде катаклизм и скором конце света. Там, по мнению конспирологов, из-за сильной магнитуды могут проснуться спящие вулканы, а жизнь живущих там людей может оказаться под угрозой.

На самом же деле разрушение России Нибиру выгодно: одна из передовых стран может противостоять ануннакам из-за своего вооружения. Поэтому есть большая вероятность, что в планах Нибиру уничтожить не саму Россию, а склады оружия и боеприпасов, которые могут навсегда отбить атаку Звезды Смерти.