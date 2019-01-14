«Живот уже не скрывает»: Располневшую Настю Каменских фанаты заподозрили в беременности

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Украинская певица в данный момент отдыхает в Мексике и периодически радует поклонников в Instagram свежими фото из отпуска.

В конце 2017 года популярный дуэт Потап и Настя Каменских объявил о том, что «ставит на паузу» свою коллаборацию. Алексей Потапенко сосредоточился на продюсировании артистов собственного лейбла MOZGI Entertainment, а Анастасия объявила о начале сольной карьеры, взяв творческий псевдоним NK. Вместе с тем поклонники Каменских заподозрили, что с переменами в творческой жизни у Насти появились новые перспективы на личном фронте. В числе прочего ходили слухи об их романе с всё тем же Потапом, который недавно развёлся с женой Ириной Горовой. В то же время поклонники Каменских опасаются, что уже скоро певица будет вынуждена взять декретный отпуск, поскольку всё чаще напоминает беременную.

Так, последние снимки Насти вызвали обеспокоенность у фолловеров в Instagram. В настоящее время звезда находится на отдыхе в Мексике. Оттуда Каменских регулярно присылает поклонникам яркие фото в купальниках, где нельзя не заметить, что знаменитость набрала несколько лишних килограммов. При этом сама артистка уже не скрывает ни живот, ни пятую точку. Располневшую Настю в этой связи поклонники прямо спрашивают в Instagram о её беременности. Тем временем сама Каменских на подобные вопросы не реагирует и продолжает интриговать фанатов своей лёгкой полнотой, которую многие, к слову, видят весьма привлекательной.