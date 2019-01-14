Запашный устроил «войну лайками» с ненавистниками цирка

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Эдгарда Запашного обвиняют в живодерстве и заставляют вместо зверей прыгать в обруч.

Эдгард Вальтерович Запашный является представителем цирковой династии Запашных. Представляет Московский государственный цирк в роли директора. Недавно Запашному пришлось устроить «войну лайками» с ненавистниками цирка. Ярые защитники животных очень негативно отзывались о цирке Запашного и пытались отстоять права зверей всеми способами, включая даже русский мат.

Так же досталось от ненавистников цирка и актрисе Кристине Асмус. Девушку обвинили в том, что она была ведущей Первого Международного фестиваля циркового искусства «На Фонтанке» в Санкт-Петербурге вместе с Эдгардом.

Представитель цирка Запашный очень горячо отстаивал свою деятельность, в переписке, и абсолютно не хотел слушать, и принимать позицию любителей животных. Остроумные защитники даже посоветовали Эдгарду заменить животных на арене цирка и самому скакать в горящий обруч.