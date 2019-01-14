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Кобзон был близок с Алиной Маратовной и Владимиром Владимировичем и мог дома рассказать жене истину, которую теперь Нинель может скрывать всеми силами.

Нелли Дризина всю свою жизнь посвятила мужу – Заслуженному артисту России Иосифу Давыдовичу Кобзону. Третья жена легендарного артиста была для него не просто супругой, она его боготворила и помогала стать именно тем, кем он был – артистом, возможно, взвесив на себя большинство домашних проблем и вопросов о детях. Также Нелли никогда не комментировала острых ситуаций, которые могли бы обидеть или оскорбить ее супруга. Ее интервью всегда были максимально сдержанными и нет даже намека на «темную историю» в жизни семьи Кобзона. Иосиф и Нелли максимально были тактичными и всегда думали о чем говорили. Может быть так они научились говорить о себе, не раскрывая тайн и секретов, у близкого друга Кобзона – Владимира Путина. Несмотря на статус президента России, Владимир Владимирович всегда был и есть человеком слова. Но разговоры и недомолвки о его возможном романе с Алиной Маратовной Кабаевой всегда вызывали интерес у россиян. Но Путин и олимпийская чемпионка не комментируют догадки и продолжают или же скрывать истину, или роман Владимира Владимировича и Алины Маратовны – выдумка.

Вместе с тем, вдова Кобзона Нелли Дризина может скрывать правду о Кабаевой и президенте Путине. Может быть, Кобзон рассказывал жене о событиях в Госдуме, где кстати сидел возле Алины. Также Иосиф Давыдович мог неспроста помогать юной девушке в познании политики РФ, поскольку она вероятно была в общем кругу его знакомых. Путин не раз появлялся с Кобзоном на официальных мероприятиях бок-о-бок, но о дружбе двух легендарных людей стали говорить лишь после похорон Иосифа Давыдовича.

Нелли поддержал именно Путин, который почтил визитом Кобзона и проводил может быть друга в последнюю путь.

Нелли же в свою очередь очень сдержанно вела себя на публике и простилась с мужем, сдерживая все в себе. Такая черта характера Нелли подчеркивает реальную возможность того, что она умеет владеть своими эмоциями и никогда не выдаст секрет простой публике.

Кобзон мог даже рассказать Нелли об Алине Кабаевой и Путине, но Нинель (настоящее имя Нелли) в таком случае сдержала обет и не выдала никому очень интересную и может быть даже провокационную или пикантную информацию. Вполне реально, что вдова Кобзона Нелли Дризина может скрывать правду о Кабаевой и президенте Путине. Если учесть информацию из Википедии: «В марте 2015 года в VIP-клинике Святой Анны (Соренго, кантон Тичино, Швейцария) Кабаева родила ребёнка», то Нелли может даже знать истинную правду. Теперь вопрос в том, что она никогда не выдаст, что знает. Может быть для того, чтобы не проговориться, Нелли никуда не ходит и не посещает светские мероприятия.

Вдова Кобзона, возможно, и сейчас поддерживает отношения и с Алиной, и с Путиным. Это и не мудрено, ведь Кобзон был легендой культуры, а власть, как известно, всегда поддерживает таких людей. Кобзона Путин почитал, как признанного мэтра, и давал ему награды, чтобы показать его значимость не для личной дружбы. Кобзон был достоянием страны, россияне очень любили и сейчас обожают великого артиста.

Таким образом, Нелли Дризина может владеть информацией о Путине и Кабаевой, но даже если это так - раскрыть тайны президента вдова близкого друга Владимира Владимировича вероятно не решится – это не в ее принципах. Если же это случится, то такое поведение Нелли можно будет расценить как предательство памяти покойного мужа, поэтому журналистам «желтых изданий» стоит искать сенсации не в жизни президента, а делать социально важные репортажи о жизни россиян.