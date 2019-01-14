«Пускает пыль в глаза»: Кабаева может скрывать имя отца своего ребенка из-за страха скандала

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Алина Кабаева могла родить ребенка в Соренго, в 2015 году, когда Владимир Путин выбился из привычного графика на 10 дней. Иностранные СМИ убеждены, что отцом ребенка может оказаться президент России, которого якобы в то время видели в стране с гимнасткой.

Гимнастка Алина Кабаева может скрывать имя отца своего ребенка из-за страха скандала - по крайней мере, об отце ее ребенка уже несколько лет не прекращаются слухи, согласно которым им мог стать Владимир Путин. На фоне подобных разговоров, о других отношениях 35-летней гимнастки так и не было известно, хотя ее возраст к этому располагает. Западные СМИ убеждены, что Кабаева давно состоит в отношениях, но не афиширует их из-за того, что это может отразиться на ее жизни - и далеко не в лучшую сторону.

У представителей иностранной прессы собралось множество непрямых доказательств того, что президент России может быть отцом ребенка Кабаевой. К примеру, по данным одного из сотрудников клиники Сант-Анна, с врачом из которой якобы дружит Путин, Алина Кабаева в 2015 году была замечена с округлившимся животом в медучреждении, где бронировала две палаты. Именно в этот период президент России пропал без объяснения причин, хотя должен был посетить Казахстан с рабочим визитом. При этом представители Кремля опровергали предположения о том, что Путин болен.

Стоит отметить, что официального опровержения о том, что Кабаева родила ребенка, не было. Она подогрела данные слухи еще и тем, что после предполагаемых родов в марте 2015 года появилась на публике только через 2 месяца, что может свидетельствовать о том, что спортсменка могла приводить себя в форму. К слову, годами ранее мать Кабаевой высказалась о том, что газетчикам не стоит копаться в личной жизни дочери, поскольку неважно, кто у нее избранник - она могла полюбить и президента.

Возможно, Алина Кабаева пускает пыль в глаза из-за того, что правда может наложить на ее репутации тот след, который может стать помехой для ведения ее деятельности. Да и Владимир Путин, похоже, что не спешит раскрывать подробности личной жизни - страна долгое время считала, что его развод с Людмилой Путиной связан с вмешательством в семью любовницы в лице Кабаевой, но после длительного затишья эти слухи сошли на нет, пока спортсменку якобы не заметили в швейцарской VIP-клинике. Хотя точно утверждать о рождении ребенка и его отце нельзя - все же ни Кабаева, ни Путин не подтвердили данную информацию. А большинство слухов спровоцированы именно иностранными СМИ.