Жена Хабенского показалась на последних сроках беременности

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В сеть попало фото супруги актера, которая вскоре отправится в роддом. Константин Хабенский старается проводить с супругой больше времени и не пропустить такой волнующий момент в своей жизни.

Еще осенью 2018 года поклонники Константина Хабенского поздравили их с супругой с предстоящим пополнением в семье, но после этого больше информации о беременности Ольги Литвиновой не появлялось. Как известно, актер тщательно скрывает свою личную жизнь и планы на будущее.

Недавно же фанаты пары были просто вне себя от радости – появились фото беременной супруги актера, на которых видно, что она находится на последних днях беременности. Литвинова рассказала, что супруг старается проводить с ней как можно больше времени, а для этого разгрузил свой график. Недавно все семейство в компании с дочерью Александрой отправилось на шоу на ВДНХ. Несмотря на большой срок, актриса продолжает работать, а также регулярно посещает репетиции.

Напомним, что в 2016 году Литвинова подарила Хабенскому дочь Александру, кого же пара ждет на этот раз – остается загадкой. Также неизвестно, где же планирует рожать супруга актера. Как известно, в последнее время знаменитости все чаще делают это за границей.