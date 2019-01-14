«Не лучше Лопыревой»: Бузовой напомнили о разбитых семьях с детьми Тарасова и продюсера «Дома-2»

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Ольга Бузова сама является «днищем», как обозвала Викторию Лопыреву, из-за того, что имела интимные отношения с женатым Тарасовым и Алексеем Михайловским - пишут пользователи сети в ответ на критику певицы ситуации, сложившейся вокруг Лопыревой.

Недавно были раскрыты факты о беременности Виктории Лопыревой - оказалось, что отцом ребенка является зять бизнесмена Карапетяна, у которого есть дети, в частности, младшему нет еще и года. На эту новость бурно отреагировала Ольга Бузова, которая указала, что презирает женщин, которые вступают в интимную связь с женатыми. Правда, пользователи сразу привели словесно певицу в чувства -Бузовой напомнили о разбитых семьях с детьми Тарасова и продюсера «Дома-2».

По мнению пользователей сети, Ольга Бузова ничем не лучше Лопыревой - она стала ведущей телестройки, как полагают юзеры, благодаря сексуальной близости с продюсером шоу Михайловским, о чем сама едва намекнула в одном из старых интервью - к слову, он был женат на тот момент. Второй похожей ситуацией стало то, что Бузова увела Тарасова из семьи, хотя у него также была жена и ребенок - непонятно, почему ведущая вдруг решила, что она лучше Лопыревой в человеческом отношении.

На самом деле Бузова давно старается проповедовать свои моральные идеалы, презирает изменщиков и обманщиков. Но это, к сожалению, не избавляет ее от ее прошлого, из-за которого она приобрела нелицеприятный имидж разлучницы.