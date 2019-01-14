Кайли Дженнер рискует обанкротиться из-за новой линии косметики

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Кайли Дженнер может стать самой бедной сестрой из семейства Кардашьян-Дженнер.

21-летняя звезда реалити-шоу, а также бизнес-леди Кайли Дженнер благодаря своей косметической компании Kylie Cosmetics смогла занять первое место в списке самых богатых женщин по версии журнала Forbes. Однако теперь знаменитость рискует обанкротиться из-за новой линии косметики по уходу за кожей. Ранее Кайли сообщила своим поклонникам, что планирует выпустить собственные скрабы, увлажняющие средства для кожи, тоники и крема.

Однако представители Управления по патентам и товарным знакам США полностью отклонили заявку Дженнер запатентовать её средства по уходу за кожей, так как их формула не является уникальной. По этой причине, если знаменитость не изменит качество продуктов, а также свой товарный знак, то понесет большие убытки.