Алиса Аршавина: Он вычеркнул меня и дочку из жизни

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Очередной развод футболиста просто взорвал общественность. Экс-супруга рассказала об их взаимоотношениях после расставания.

Информация об официальном разводе Андрея и Алисы Аршавиных появилась в самом начале 2019 года, но уже стала одной из самых обсуждаемых не только в мире спорта. После того, как страсти улеглись, экс-супруга решилась на откровенное интервью, где рассказала без прикрас о спортсмене и его отношении к ней и детям.

Как известно, любовные похождения Аршавина уже ни для кого не являются секретом, именно этот факт и послужил основной причиной развода пары. После того, как в сети появилось видео, свидетельствовавшее об измене Аршавина, у супруги появились веские аргументы в суде. После бракоразводного процесса сам спортсмен завил, что хочет забыть свою семейную жизнь как страшный сон, чем он и занялся сразу же после получения официального документа.

Алиса Аршавина рассказала, что теперь футболист не выходит с ней на связь и не интересуется жизнью своей дочери Есении. В сети поклонники спортсмена встали на сторону его жен и детей. Заметив, что в свои 37 лет ему пора бы уметь брать ответственность на себя и отвечать за своих детей.

Напомним, точно так же Андрей Аршавин решил уйти от Юлии Барановской после 10 лет отношений. Телеведущая была на пятом месяце беременности, когда узнала, что футболист ей изменяет. По словам Барановской, спортсмен не общался с детьми уже пять лет.

Сам же Андрей Аршавин не отвечает на колкие замечания в свой адрес, а просто наслаждается жизнью, не задумываясь о будущем своих детей.