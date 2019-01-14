Модный бренд Дэвида Бекхэма потерял более 10 миллионов фунтов стерлингов

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Дэвид Бекхэм не смог спасти свою компанию от больших финансовых потерь.

Компания, которая владеет модным брендом Дэвида Бекхэма, потеряла более 10 миллионов фунтов стерлингов. Компания Trinity Brands UK, владеющая брендом Beckham's Kent & Curwen, имела дефицит в размере около 10,7 млн фунтов стерлингов в 2017 году. Владельцы фирмы надеялись, что бывший капитан сборной Англии сможет повлиять на ситуацию, однако этого не произошло.

Напомним, в прошлом месяце выяснилось, что модный бренд Victoria Beckham потерял 10,2 миллиона фунтов стерлингов в год. При этом бизнес знаменитости по производству одежды, очков и аксессуаров недавно отметил свое 10-летие.