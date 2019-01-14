«Искаженное лицо и приоткрытые глаза»: Любови Успенской из-за пластики грозит «закат» карьеры

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В погоне за молодостью и красотой исполнительница русского шансона поставила под угрозу свою творческую деятельность из-за неудачной пластики.

Известная российская певица Любовь Успенская не смогла остановиться в идеализации своей увядшей внешности. В возрасте 64 лет, женщина продолжает насыщенную гастрольную и светскую деятельность. Статус звезды российского шоу–бизнеса обязывает её поддерживать свой внешний вид в идеальном состоянии. Именно по этой причине Успенская не раз ложилась под острый нож пластического хирурга. Но, как известно, остановится в совершенствовании своей внешности довольно не просто. Дело в том, что такие изменения постоянно требуют «реставрации». Зачастую это приводит к необратимым последствиям, в лучшем случае «безжизненная» мимика лица и изуродованная внешность, а в худшем в парализации части тела, отмирание клеток в организме и сепсис.

Перечень ужасных последствий пластической хирургии довольно длинный, но почему-то звезды российского шоу–бизнеса не обращают должного внимания на всевозможные риски и продолжают играть в «русскую рулетку». Любовь Успенская, вовсе не скрывает о том, что прибегала к пластической хирургии. Но всё же многое утаила от своих поклонников. Певица утверждала, что именно золотые нити сделали с ней волшебное преображение.

Специалисты, глядя на фотографию звезды, заверяют, что этим дело не обошлось. В дополнении, Успенская делала круговую подтяжку лица, что привело к сужению разреза глаз и сильно натянутой кожи. Увеличение губ с помощью гиалуроновой кислоты, филлеры для придания выразительности скулам, так же пошли в ход. Все эти действия привели к искажению лица и как следствие частичное онемение. Обычно чувствительность возвращается через 3 месяца, но в некоторых случаях онемение держится до года, а иногда не проходит и вовсе. Для Успенской это катастрофический факт, ведь сейчас Любови сложно петь, её речь оставляет желать лучшего. В добавок ко всему, у неё не получается закрыть полностью глаза, что тоже подтверждает неудачную процедуру. Сможет ли организм пожилой женщины справиться с вмешательством из вне – неизвестно, сколько понадобится на это времени, тоже остается загадкой. Ясно одно, продолжать свою творческую деятельность в таком состоянии певица не сможет, что приведет к «закату» её карьеры. Речевое искажение - поставит крест на полном открытии голосовых связок, а это убийственно для артиста.



