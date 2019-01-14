Спит с женатыми: Бузова назвала Лопыреву «днищем»

Сегодня, 03:42

Бузова презирает Лопыреву за то что она беременна от женатого мужчины.

В СМИ с декабря ходит информация о том, что Виктория Лопырева официально подтвердила информацию о своей беременности. Долго оставалась секретной информация об отце ребенка Виктории, максимум, что она говорила: « Он человек непубличный и никакого отношения к шоу-бизнесу не имеет».

Не так давно Виктория была замечена в Майами со своим возлюбленным, они выглядели счастливыми, нежились на солнышке, обнимались и делали вид, что не замечают репортеров. Подписчики уже порадовались за счастье модели и стали появляться вопросы о свадьбе: «Вика, почему вы еще не поженились?», «Он делал тебе предложение?».

Пока фолловеры находились под впечатлением от безумно счастливой Лопыревой, в сеть просочилась информация о том, что «незнакомцем» оказался первый вице президент группы компаний «Ташир» - Игорь Булатов. Как оказалось это еще не все, что он женат и у него двое детей. После опубликованной фотографии Лопыревой с Булатовым посыпались недобрые комментарии в их адрес. Но самым ярким и громким остался комментарий Ольги Бузовой: «Спать с женатыми мужчинами это дно».

После того, как Оля написала, что Вика спит с женатыми и назвала Лопыреву «днищем», тут же подтянулась группа поддержки «неудовлетворенной предводительницы – Бузовой», так ее назвали подписчики в переписке под постом.

«Лопырева практикует – сходится с женами состоятельных мужиков, а потом спит с ними», «Лопырева не с теми связалась, семейство Карапетян во главе с Самвелом ее просто сожрут, а ее мужика без трусов оставят».

Как заметили хейтеры, Лопырева дружит с Костенко. И по мнению пользователей, Олю цепляет то, что Костенко ее семью разрушила и теперь этот «предводитель профсоюза» подружке своей дельные советы дает, как мужика увести. Оля прочувствовала на себе измену мужа и знает как это, когда у твоего мужчины появляется другая, она очень сочувствует жене Булатова и не представляет, как тяжело воспитывать двоих детей, пишут пользователи.