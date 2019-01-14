«Нелли в стороне»: Кобзон и Терешкова могли свести Путина с Кабаевой благодаря личному примеру

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«Роман» политиков был раскрыт на похоронах Иосифа Давыдовича, но за Алину тогда не вспомнили хейтеры, которые приплели в любовницы Путина «возлюбленную» Кобзона.

Владимиру Путину неоднократно приписывали романы с известными женщинами, такими как Алина Кабаева, Анна Нетребко, Мария Кожевникова, Светлана Захарова и даже модель Яна Лапикова. Но в компании ни с одной из упомянутых дам Президента РФ никто никогда не смог поймать на фото. Может быть такие фото и были, но они резко могли испариться, как и эти по сути безосновательные догадки любителей сенсаций. Однако, Алина Кабаева не раз лично встречалась перед камерами федерального ТВ с Путиным в рабочих моментах, поскольку она пошла в политику, после блистательной спортивной карьеры. Даже Иван Ургант однажды подметил, что Алина маленькая и хрупкая попала в Госдуму быстро и видимо ей было там не совсем легко.

На это Алина Кабаева ответила пояснением, что ей во многих вопросах помогал Иосиф Давыдович Кобзон. Записанное интервью датируется 2016 годом, но видимо вклад Кобзона в становление Кабаевой, как политика не стоит недооценивать. Поскольку на это приметила Алина, то видимо Иосиф Давыдович был для нее примером не только в жизни, но и в политической карьере. Так быстро Алинка Кабаева стала уважаемой в Госдуме Алиной Маратовной Кабаевой, что не может не радовать ее поклонников.

Однако, участь Кобзона могла быть и недосказанной в программе Ивана Урганта. Кобзон и Терешкова очень тесно общались. Даже на похорон к Иосифу Давыдовичу Валентина Владимировна приехала и расположилась рядом с вдовой Нелли Дризиной и президентом РФ Владимиром Путиным. По некоторым данным Терешкова и Путин – пара, которая скрывает свой роман под семью печатями, а по другой версии Терешкова была «любовницей» именно Кобзона.

Строить догадки очень трудно в этом направлении общественности, поскольку Кобзон и Путин не раз подчеркивали, что дружат. Если представить, что Нелли осталась в стороне и Кобзон когда пошел в политику действительно был в отношениях с Терешковой, то возможно он мог посоветовать Путину пойти таким же путем. Валентина Владимировна не говорила в открытую о связи с Кобзоном, но однажды Терешкова назвала Кобзона своим вдохновителем, чем смутила многих. В ее словах не было намека на отношения, скорее это были дружеские слова поддержки.

Может быть Кобзон и Терешкова могли свести Путина с Кабаевой благодаря личному примеру дружбы и общения. Когда Алина Маратовна пошла в Госдуму у нее явно появилось больше тем для обсуждения с Владимиром Владимирович и, возможно, они реально находились в отношениях дружбы и приятного времяпрепровождения.

Но «желтые СМИ» сделали шок для россиян информацией, что Кабаева любовница Путина. Таким образом, дружеские отношения Алины Маратовны и Владимира Владимировича могли развиться на фоне появления общих друзей – Иосифа Давыдовича и Валентины Владимировны.