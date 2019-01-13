«Главная злыдня – это Вы!»: Волочкову раскритиковали фанаты за фото в одних трусах

Сегодня, 20:21

Скандальная балерина продолжает эпатировать публику в Instagram.

Ещё недавно интернет-пользователи похвалили Анастасию Волочкову, которая в личном микроблоге стала публиковать достойные снимки, а не развратные изображения своего обнаженного тела. Однако поклонники не смогли долго порадоваться, поскольку прямо на Старый Новый год балерина показала новое фото в одних только трусах. При этом Волочкова всех своих недоброжелателей обозвала «злыднями» и пожелала «терпения и мужества, чтобы это пережить».

«Главная злыдня – это Вы!», - жестко ответили Волочковой её же подписчики в Instagram, которые раскритиковали провокационный кадр. При этом некоторые фолловеры заявили, что Анастасия уже прилетела на территорию России, а кадры с Мальдив публикует из своего московского особняка.