«Я вам что - проститутка?»: Киркоров привёл в ужас хамством и оскорблениями фанатку в США

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Артист проводит отпуск в Штатах, где, вероятно, и успел угодить в очередной скандал, устроив разборки с поклонниками прямо посреди улицы.

Филипп Киркоров широкой общественности известен, как популярный певец и продюсер, поп-король российской эстрады. Вместе с тем многие знают артиста как скандалиста и высокомерного, заносчивого человека. Уже неоднократно Киркоров попадал в ситуации, где вёл себя грубо и бесцеремонно. При этом под удар Филиппа попадали в основном женщины. Так, в 2004 году артист оскорбил журналистку во время пресс-конференции. В 2010 году Киркоров повздорил с помощником главного режиссера церемонии «Золотой граммофон» Мариной Яблоковой. Тогда Филипп нанёс женщине пощечину свалил на пол и избил ногами. В 2016 году целый концертный зал в Тольятти видел, как артист ударил фанатку, которую сбил с ног. И вот очередной подобный инцидент, похоже, произошёл в США.

В сети набирает популярность видео, где русскоговорящая женщина с телефоном в руках преследует мужчину, внешне похожего на Филиппа Киркорова. Где именно происходит действие, не известно. Также доподлинно не известно, что предшествовало съёмке. На представленных кадрах видно, что, вероятно проживающая в США, поклонница Киркорова преследует его, следуя за ним по полупустой улице. По словам автора видео, Филипп просто таки привёл в её ужас хамством и оскорблениями. Сам артист при этом пытается скрыться от преследования, делая вид, что разговаривает по телефону. Женщина кричит ему вслед «король эстрады» и требует извинений за грубость в отношении неё. Ка объясняет позже американская фанатка Киркорова, тот якобы оскорбил её в присутствии мужа и 9-летнего ребёнка, назвав «проституткой». «Кто вам дал право обзывать меня, моего мужа при моём ребёнке посылать меня на три буквы? Я вам что, проститутка?», - возмущается женщина, продолжая преследовать звезду.

Попутно автор ролика требует извинений от поп-короля, грозится подать на него в суд. В итоге человек, похожий на Киркорова скрывается в одном из магазинов одежды и поклонница прекращает преследовать знаменитость. Что именно произошло с Филиппом она также до конца не поясняет. Вероятно, женщина с семьёй встретила на улице кумира и попросила об автографе либо фото с Киркоровым, а в ответ нарвалась на грубость. «Хам вообще. Удивительно, кто ещё на его концерты ходит. Такое хамло бессовестное. Представитель российской эстрады», - возмущается в концовке женщина. Пока ни Киркоров, ни его представители инцидент не прокомментировали.

Напомним, ранее мы писали о возможных внебрачных детях Киркорова. За последние годы у него их набралось уже больше десятка. Однако кто из них настоящий наследник поп-короля, а кто самозванец?