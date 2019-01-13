Любимая йога не спасет: Топалов может заставить Тодоренко пойти в спортзал

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Пристрастившая во время беременности к хлебобулочным изделиям Регина может перестать быть сексуально-привлекательной для своего мужа. Вряд ли Влад станет мириться с растолстевшей женой.

Во время беременности женщины часто страдают «вкусовыми расстройствами». Кому-то кажется, что селедка с медом – это совершенный кулинарный изыск, а другие наслаждаются хлебом с колбасой. И как бы женщина не боялась набрать лишние килограммы – природа берет свое и чаще всего гормональные изменения заставляют их есть то, что другим кажется абсолютно не привлекательным.

Но гормоны продолжают играть после родов, поэтому вместо ожидаемого похудения, некоторые женщины могут продолжать набирать вес, не в состоянии отказаться от любимых продуктов.

Вероятно, с такой ситуацией столкнулась Регина Тодоренко. В своем Instagram молодая мама написала сообщение, в котором признается, что пока была беременна ела очень много мучного и колбасы, из-за чего набрала 18 кг, которые, вероятно, до сих пор не удалось полностью сбросить. Тодоренко не уточняет, удалось ли ей отказаться от «хлебо-колбасной диеты», но судя по посту, вопрос о похудении звезду очень волнует.

Стоит отметить, что обычно после родов большинство женщин забывает о своих «беременных» кулинарных пристрастиях, а увеличившиеся с рождением ребенка нагрузки и постоянное недосыпание не оставляет от лишних килограммов и следа. Но если вес не уходит, то согнать его очень трудно, потому что причина может крыться в расшалившихся гормонах.

В таких «тяжелых» случаях женщинам приходится находить время на интенсивные занятия спортом. Сейчас модно все проблемы решать с помощью йоги, которую по признанию Тодоренко она с удовольствием практикует. Но в битве с гормонами любимая йога не спасет, и телеведущая может потерять свою привлекательность, в результате супруг может заставить ее пойти в спортзал, чтобы привести себя в форму. Неприятно, конечно, но чего не сделаешь ради любимого человека.