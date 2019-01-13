«Новая жизнь в Майами»: Виктория Лопырева может обрести истинное женское счастье после переезда из России

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Пристальное внимание и скандалы всегда корёжили хрупкую личную жизнь фотомодели, которой трудно было жить в негативе общественности.

С начала карьеры модели обычная девочка из Ростова-на-Дону прошла много испытаний. Не смотря на ее обычную семью и пристальное внимание к учебе в подростковом возрасте Вику заметили и оценили эксперты из модельных агентств. Привыкшая работать на результат девушка не стала прыгать в омут с головой и решилась получить экономическое образование. Со временем ее имя все чаще стало светиться в светских хрониках и появляться в столице, но все же грязь и обвинения в адрес молодой девушки сыпались градом. В 2000 году Виктория попробовала силы на конкурсе «Фотомодель Дона», а после стала получать престижные награды и титулы. Завистники однообразно обвиняли Лопыреву в доступности и говорили: «Победа через постель». Но мало кто знает, что Вика часами шлифовала походку, работала над осанкой и пристально трудилась над грамотной речью, читая книги. Вот этот залог успеха и подарил всем новую звезду, которая очень скоро засветилась на ТВ и вновь о ней стали писать: «Кормилица помогла занять место телеведущей». Такие нападки не раз могли довести Лопыреву до отчаяния и мотивировали ее бросить успешную карьеру, но Вика смогла выстоять и быть реально сильной. Когда ее отчаяние доходило до предела, были такие ситуации, то Вика набирала вес, но быстро брала себя в руки и продолжала всех удивлять и раздражать своей работоспособностью. Не только ее профессиональная карьера попадала под пылкий взор завистников, но и личная жизнь Виктории.

Мало того, что ей сватали Влада Топалова, Александра Овечкина и даже Николая Баскова, Лопырева всегда старалась сдержанно комментировать ситуацию.

Однако, этого принципа не придерживались хейтеры, им казалось, что Виктория буквально переспала с половиной мужчин из шоу-бизнеса. На данный момент беременная Виктория Лопырева находится за границей. В Майами фотомодель успели сфотографировать в компании Игоря Булатова. По версии «желтых изданий» девушка увела из семьи хорошей подруги Татевик Карапетян мужа, при этом у супругов подрастает ребенок, которому менее года со дня рождения.

Даже известный любитель сенсаций и ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов сделал публичное заявление, которое скорее всего болезненно могла принять Вика.

«Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от этого фото из Майями у меня – ШОК. Извини, я отписываюсь от твоей страницы», - написал телеведущий в комментариях на странице Виктории в Instagram.

Не смотря на состояние Вики и ее срок беременности Малахов вновь создал скандал на ровном месте, при том, что ранее общался с Лопыревой. Новая жизнь возможна для Вики в Майами, или в другом городе, поскольку Лопырева может обрести истинное женское счастье после переезда из России на ПМЖ в другую страну.

С каждым новым скандалом и охотой на звезду из нее выжимают все силы и энергию. Но не стоит забывать, что она скоро станет мамой и ей нельзя будет нервничать и переживать, поскольку нужно будет кормить малыша грудью и воспитывать. Как известно детки чувствуют настроение родителей и очень не хочется, что бы Виктория расстраивалась. У нее была непростая переполненная выдумками и грязью завистников жизнь. При этом она смогла выстоять и не сломаться. Есть надежда, что в Майами Вика реально отдохнет и поймет как лучше сделать и где жить, с кем, но это ее личной дело и судить ее просто никто не имеет права.