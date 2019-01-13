Лободу взбесил персонал аэропорта Шереметьево

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Скандал Светлана устроила прямо после прилета из-за того, что никто певицу не встретил в Москве.

По договоренности, после прилета женщину должны были встретить возле стойки паспортного контроля, но никого там не оказалось, в связи с чем Светлана простояла одна некоторое время, а потом отправилась в VIP-зал, где и не смогла совладать со своими эмоциями и «налетела» на работников аэропорта.

Известная исполнительная растолковала обслуживающему персоналу, что к чему, отметив, что «если плачу за это деньги, нужно обслуживать меня четко и правильно», в чем была абсолютно права.

В сети также появилось видео с происшествия, на котором слышны разбирательства. Извинения Лобода принимать не захотела, обвинив сотрудников в непрофессионализме, и заявила, что в случившемся ещё разберется.