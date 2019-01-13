«Мое - это то, что я вижу в вас»: Разоблачая геев Собчак подтвердила лесбийские наклонности

Сегодня, 21:30

На странице светской львицы появился многозначительный пост, который может быть скрытым признанием отчаявшейся женщины в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ксения Собчак часто провоцирует появление скандальных слухов о своей личной жизни и общественной позиции. Она открыто флиртует с мужчинами и женщинами, вешает на публичных людей ярлыки, моментально распознает в людях их скрытые наклонности, в том числе, мгновенно может определить гомосексуалиста.

Недавно Ксения опубликовала в своем Instagram-аккаунте любопытный пост, который наводит на очень интересные мысли: «То, что вы видите во мне - это не мое, это ваше. Мое - это то, что я вижу в вас». Моя любимая мантра Ремарка. Так все и есть. То, что нас раздражает, бесит в других людях - это продолжение наших собственных недостатков». Заключение конечно очень глубокомысленное, как саркастично отметили некоторые подписчики, но оно заставляет взглянуть на Ксению совершенно с другой стороны.

Большинство россиян помнят ее скандальные разоблачения в гомосексуализме популярных исполнителей, журналистов и ведущих. С легкой руки Ксении ярлык «гей» достался Антону Красовскому, Борису Корчевникову, Егору Криду и другим публичным личностям. Правда, сама Ксения объясняла свои высказывания то неудачной шуткой, то какими-то другими недоразумениями, а затем примерно удаляла «компромат» из аккаунтов. А если давление усиливалось, то она сразу вспоминала о том, что она сама борец за права ЛГБТ: «Я поддерживаю ЛГБТ-сообщество. И считаю, что эти люди в нашей стране подвергаются огромному количеству гонений», а недавно даже призвала Путина дать людям возможность «распоряжаться собственным задом», как им нравится.

Разоблачая геев Собчак практически подтвердила свои лесбийские наклонности, а если к вышесказанному прибавить еще и давнее признание Ксении в том, что наибольшее счастье для нее– это заснуть со своей любимой девушкой (при этом женщина демонстрирует снимок подруги Ульяны Сергеенко в своей постели), то напрашивается вывод, что Собчак может действительно быть лесбиянкой, в фантазиях или на самом деле. Только признаться в этом она вряд ли когда-нибудь сможет – среди российских политиков это не приветствуется.