«Бабы, да вы звери»: Леру Кудрявцеву «растерзали» в Instagram за семейное фото

Сегодня, 20:09

Теледива принялась резко отвечать хейтерам, за что Кудрявцеву сравнили с Ларисой Гузеевой.

Телеведущая Лера Кудрявцева помимо того, что является известной медийной личностью, также активно ведёт свой блог в Instagram. Количество её подписчиков уже приблизилось к 3 млн, а каждое фото собирает десятки тысяч лайков. Вместе с тем Кудрявцева временами сталкивается с негативными особенностями своей популярности. В числе прочего Лера периодически вынуждена терпеть критику в свой адрес со стороны фолловеров. Однако, несмотря на это телезвезда, похоже, до сих пор не привыкла к подобным разборкам с фанатами. К примеру, сегодня Леру Кудрявцеву просто таки «растерзали» в Instagram за безобидное семейное фото.

Всё началось с того, что теледива разместила в блоге снимок с отдыха, где она позирует в компании матери и сестры. Сперва Кудрявцева получала от поклонников лишь доброжелательные отзывы и комплименты, но затем одна из фанаток поинтересовалась, почему Лера и её родственники бросили маленькую дочь, а сами отправились отдыхать. «вы все на отдыхе,а лялька с кем?», - пишут в сети, на что Кудрявцева, вероятно, устав от расспросов, ответила: «доча с незнакомыми, страшными, чужими людьми , голодная, холодная, всеми брошенная».

Грубый ответ Кудрявцевой пришёлся по душе далеко не всем поклонникам. Те же, кто принялся защищать телезвезду, ещё больше разозлили хейтеров. Саму же Валерию сравнили по уровню «хабальства» со скандальной коллегой Ларисой Гузеевой. «Плохо, что у Леры такие адвокаты. Только портят ей имидж. Даже не замечая своих грубых ответов. Я от писалась от Гузеевой за её хабальство, с вами , оказывается, то же самое. Я думала, здесь поинтеллигентнее», «Грубить обязательно? Не уподобляйтесь, пжл, Гузеевой!», - пишут пользователи. Отвечая на замечания и упрёки недовольных фолловеров, Кудрявцева объяснила, что не обязана отчитываться перед посторонними людьми о своей личной жизни. Тех же, кто осмелился требовать у неё обратного Валерия упрекнула в бестактности и хамстве. «Бабы да вы звери», - недоумевает от происходящего Кудрявцева.