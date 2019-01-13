Анастасия Волочкова праздничным шпагатом поздравила фанатов со Старым Новым годом

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Шпагат и алкоголь – несменные атрибуты Анастасии Волочковой, считают хейтеры.

Анастасия Волочкова в честь Старого Нового года решила оригинальным образом поздравить россиян с праздником. И сделала это «по-волочковски» - в шпагате и в мини-бикини. «Думаю, многие меня не поймут, если я не порадую своим предновогодним шпагатом. Поднимаю за вас бокал шампанского на волшебном мальдивском острове, ставшим мне домом. Желаю счастья хорошим людям и моим любимым хейтерам! Спасибо, что вы есть! Не дам вам скучать и в новом году!», - написала под снимком балерина.

Пользователи Сети снова стали критиковать знаменитость за развратны шпагат и призвали не злоупотреблять спиртными напитками. Напомним, что ранее Волочкова шокировала фанатов новостью о том, что переезжает жить из Москвы на мальдивские острова.