«Тарасов зажал на гардероб»: Костенко может ходить в «обносках» из-за проблем с деньгами

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В отличие от бывшей жены Дмитрия Тарасова Ольги Бузовой, Анастасия не брезгует появляться на публике в одних и тех же вещах по несколько раз.

Вот уже больше года модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов счастливы в браке. После ухода от Ольги Бузовой полузащитник московского «Локомотива» почти сразу же обзавёлся новой женой, которая родила вскоре ему дочь. Если верить социальным сетям, то всё у звёздной пары складывается просто отлично. Дмитрий и Настя постоянно проводят время вместе с дочерью Миланой. Недавно семья Тарасовых впервые в полном составе отправилась на отдых на Мальдивы. Вместе с тем фанаты подозревают, что у Дмитрия и Анастасии наметились финансовые трудности.

Так, сперва у поклонников вызвало недоумение то, что Тарасов принялся раскручивать свой Instagram-блог. Рекламы на его странице не видели больше месяца, потому многие решили, что Дмитрий из-за нужды бросился накручивать подписчиков. В своё время зарабатывать на соцсетях его могла научить Ольга Бузова, однако, в отличие от последней, у Тарасова с этим дела, похоже, идут не очень хорошо. После этого пользователи обратили внимание, что Дмитрий и Анастасия, отдыхая на Мальдивах, сопровождали посты в Instagram рекламой местного отеля. Фанаты поняли, что таким образом «нищеброды» Тарасовы пытаются сэкономить на поездке за неимением денег.

И вот теперь наблюдательные подписчики в довершение ко всему заметили, что Костенко очень ограничена в выборе одежды. В частности, уже не раз модель замечали в старых нарядах и обуви. Как известно, после родов Анастасия не имеет стабильных доходов. У Дмитрия в «Локомотиве» дела идут также не ахти, а потому траты на ребёнка для молодой семьи могут оказаться катастрофическими. Вполне возможно, что Костенко может ходить в «обносках» из-за проблем с деньгами. Зная об алиментах для первого ребёнка, а также тратах на маленькую дочь, не исключено, что «кормилец» Тарасов попросту «зажал денег» на гардероб для своей супруги.