Евгений Кафельников заявил, что не знает номера дочери

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20-летняя дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова заставила волноваться своих фанатов, выложив странные снимки в своём блоге в Инстаграм.

Дочь Кафельникова - известная фотомодель, в последнее время вызывает настороженность у своих фанатов. Она выкладывает откровенные фото и выглядит болезненно.

Учитывая то, что в прошлом Алеся уже лечилась от наркомании, журналисты решили связаться с Кафельниковым, чтобы он пролил свет на текущее состояние дочери. Однако он ответил, что все вопросы по состоянию здоровья и внешнему виду нужно задавать Алесе. После чего журналисты решили лично пообщаться с девушкой и попросили номер телефона у отца, но олимпийский чемпион ответил, что к сожалению не знает номера своей дочери.

Неизвестно, общается Кафельников с Алесей или просто решил не разглашать её номер. Но напомним что два года назад теннисист прекратил общение с дочкой, из-за её романа с репером Фараоном, который, по мнению Кафельникова, плохо влиял на девушку. Однако осознав, что она подсела на наркотики, отец начал спасать её из беды и возобновил общение.