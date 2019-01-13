Истощенную Бузову сравнили с засохшими ботинками Чаплина

Сегодня, 16:10

Снимки певицы на странице «Дом-2» в Instagram вызвали у подписчиков бурю эмоций. Даже те, кто пытался похвалить фото, не смогли удержаться от критики, глядя на «доску 50-ку».

В погоне за совершенством многие артисты, особенно женщины, забывают о чувстве меры. Одни делают десятки пластических операций, пока не изуродуют себя до неузнаваемости, другие украшают себя пирсингом и татуировками, пока на теле живого места не останется, но чаще всего женщины худеют. Бузова не стала исключением и тоже, видимо, решила себя улучшить.

В Instagram-аккаунте dom2_tnt появился фотосет заметно постройневшей, если не сказать истощенной ведущей, с предложением проголосовать за понравившийся образ: «Долгожданный отпуск Ольга Бузова проводит на Мальдивах! А мы традиционно голосуем за лучший образ ведущей». Фотографии, уже оценили в Сети. Большинство подписчиков сравнили истощенную Бузову с засохшими ботинками Чаплина или доской без выпуклостей.

«Я не буду без сисек голосовать, хоть подрисуйте...», «Сиси дома оставила, боялась потерять на пляже?», «Дичь!», «Сисек совсем нет! Страшненько очень! Объемчик ей нужен», «Бузову во что не одень дрын дрыном!», «Лучше с грудью, как у всех женщин...», «На 2 сиськи есть а на 3 уже нет», «А сиси забыла одеть???», «Тело не приятное, не секси. Глядя на неё появляются ассоциации с фильмом Чаплина «Золотая лихорадка», где Чаплин виртуозно ест жесткие ботинки, так вот она похожа на эти старые скукоженные засохшие ботинки», - пишут несдержанные или, возможно, разочарованные удручающим зрелищем подписчики.

Стоит отметить, что попытка похвалить фотографии звезды с треском провалилась даже у тех, кто хотел поддержать своего кумира: «Пусть и нету у неё груди ей и так красиво... Это вы прывыкли смотреть на груди и ж... Вы в общем смотрите тело... Ей нечего не надо делать...», «4 образ лучше других, так как не видно ребер», «Белый и жёлтый, но такие явные ребра надо прикрывать», - попытались заступиться фолловеры за Бузову.

Ну, каждому свое, как говорится. Все равно всем не угодишь.