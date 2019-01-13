На вечере Игоря Николаева у Леонтьева проявился симптом серьёзной болезни – соцсети

Сегодня, 16:30

69-летнему артисту рекомендуют срочно обратиться к доктору.

Накануне на Первом канале прошла премьера программы «Сегодня вечером», посвящённой 40-летнию творческой деятельности Игоря Николаева. Гостями были легенды российской эстрады – исполнители бессмертных хитов композитора: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой и другие. В числе «звездопада» был и Валерий Леонтьев. И если его коллеги по цеху порадовали поклонников своей жизнерадостностью и молодеющим телом, то певец вызвал у них беспокойство.

На вечере Игоря Николаева самой горячей темой стали истории звёздных баталий за право исполнять его песню. Во время первого за вечер комментария от Валерия Леонтьева поклонники заметили у него симптом возможного заболевания, о чём поспешили сообщить в соцсети. На 32-й минуте Леонтьев потянулся за микрофоном Аллы Пугачёвой. Аппарат оказался слишком тяжёлым для 69-летнего певца, и его рука начала предательски дрожать.

Фанаты уверены, что тремор – первый симптом болезни Паркинсона. Это тяжёлое заболевание, к сожалению, очень часто поражает людей старше 60 лет. Подтверждение фанаты нашли и в заторможенности речи, когда Леонтьев рассказывает о встрече с Николаевым, и в некой потерянности артиста. Тогда как его коллеги весело поддерживали разговор, он еле успевал ловить нить беседы.

Даже сам факт того, что Леонтьев забыл о собственном петличном микрофоне, забрав «радио» у Примадонны, может говорить о проявлении серьёзной болезни. Некоторые поклонники в соцсети предположили, что певец знает диагноз и скрывает его пластическими операциями и медикаментами. Ведь современная медицина способна существенно замедлить развитие болезни. Своё здоровье «вечно молодой Казанова» отказывается комментировать, говоря, что с ним всё хорошо и чувствует он себя прекрасно. Следует отметить, что весной у артиста запланирован масштабный концерт, который обещает стать знаком возвращения Леонтьева на большую сцену из тени.