«Пока Бузова уехала»: Фанаты заметили Волочкову в бассейне ведущей «Дома-2»

Сегодня, 15:20

Волочкова и Бузова на Мальдивах делят один бассейн.

Недавно Анастасия Волочкова и Ольга Бузова сообщили, что по иронии судьбы прилетели отдыхать на один мальдивский остров и даже поселились на похожих виллах. Исключением только стал бассейн, которого на вилле балерины не предусмотрено. Однако это не помешало Волочковой «пока Бузова уехала» устроить мини-фотосессию в бассейне ведущей «Дома-2», посчитали поклонники.

При этом фолловеры оценили, что Волочкова перестала хвастаться шпагатами и своим телом в мини-бикини, и начала публиковать приличные снимки: «Как будто у нее отобрали телефон и аккаунт начал вести кто-то вменяемый», «И комментарий к фото нормальный. Без заносчивости», «Хорошая фотография. Вполне приличная!», «Наконец-то хорошее, красивое фото красивой женщины».