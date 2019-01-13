«Довела!»: Киркоров с сарказмом «всплакнул», вспомнив о ссорах с Пугачевой

Сегодня, 15:17

Игорь Николаев собрал у Максима Галкина на передаче «Сегодня вечером» всех своих друзей, чтобы отметить 40-летие своей творческой деятельности.

Однако интереснее всего народу всегда наблюдать именно за Филиппом и Аллой, которые часто пересекаются вместе на передачах в силу работы, ведь начинало это поколение покорять сцену вместе. Какая бы тема программы не была, всегда ведущие задают вопросы именно об их взаимоотношениях, так как это всегда хороший рейтинг. Этот пиар теперь уже навсегда, тем более, что отношения у семей складываются достаточно специфическим образом. Максим Галкин в прекрасных отношениях с Филиппом, и кажется даже, что былые времена в близком кругу всегда вспоминаются со смехом и ностальгией, как и в этот раз.

На экране в студии показали видео, на котором Алла вытирает слезы, слушая песню Николаева в своём исполнении, и её муж, Максим Галкин поинтересовался, почему она в тот момент так отчаянно рыдала, ведь песня уже спета не один раз, на что Алла спросила: «А за кем я тогда была замужем?», поддав шума в зале, который взорвался смехом, глядя на смущенного Филиппа.

Киркоров спокойно реагирует на эти темы, поддержав улыбкой, и добавив, что «Довела!», он даже с сарказмом всплакнул, вспомнив о ссорах с Пугачевой.