Екатерина Стриженова показала, как выглядит Николай Носков после инсульта

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Семья Стриженовых поздравила с Днём рождения своего старого друга Николая Носкова и рассказала о его самочувствии после инсульта.

12 января исполнилось 63 года певцу Александру Носкову. В своём блоге в Инстаграм Екатерина Стриженова выложила пост с поздравлением певца, показала, как он выглядит после инсульта, и рассказала, что он себя хорошо чувствует, работает над новым альбомом и скоро вернётся на сцену. Пост набрал 50 тысяч лайков и множество комментариев. Фанаты желали Носкову скорейшего выздоровления и возвращения на сцену. А некоторые писали, что Стриженова просто решила пропиариться за счёт Носкова, осуждая ведущую.

Напомним что артист уже около двух лет не выступает из-за проблем со здоровьем. В 2017 году он перенёс операцию по удалению тромба, потом проходил долгую реабилитацию. Через время Носков перенёс инсульт, после которого находился три дня в реанимации и был частично парализован.

Жена певца Марина стала для него ангелом-хранителем, она всегда находилась рядом и заботилась о муже. Недавно в шоу «Пусть говорят» она рассказала, что в первые месяцы Александр Носков не мог ходить и плохо говорил. Сейчас он практически вернулся к привычной жизни, продолжает репетировать, часто поёт и очень скучает за сценой и зрителями.