«Привычка из КГБ»: Путин не признает Кабаеву и общих детей из-за их безопасности - Сеть

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Привычки из «органов» остались у президента и ныне, поэтому лучше от врагов скрыть важных для себя людей, что они не попали в переделки.

Отношения мужчины и женщины очень хрупкий сосуд, который постоянно должен наполняться любовью, впечатлениями и заботой. Однако, в ситуации с президентом РФ, кажется, есть исключения из правил. Первой официальной супругой Владимира Владимировича стала Людмила Александровна Шкребнева. В союзе родились две дочери – Екатерина и Мария. Однако в 2013 году всем стало известно, что Путин стал разведенным мужчиной, а экс-супруга подтвердила – по обоюдному согласию. По словам Путина, он не венчался с Людмилой, поэтому их брак – расторгнут без религиозной стороны. После этого многие в обществе заговорили о новых отношениях Путина с женщинами. Множество любовниц и даже наложниц приписывали президенту, не стесняясь в выборе разнотипных женщин. Дошло до того, что его женили с Валентиной Терешковой, Нелли Кобзон и даже Пугачевой. Далее пересудов и догадок ситуация не пошла.

Однако в жизни Владимира Владимировича возможно есть женщина, которая не только решилась на союз с самым важным мужчиной в стране, но и поговаривают, родила ему сыновей. Это Алина Кабаева – известная спортсменка и политик, которая по предварительным данным могла даже обойти первую жену президента и вступить с Путиным в церковный брак. Но, Владимир Владимирович не признает Кабаеву и общих детей из-за их безопасности.

Такой вывод сделали россияне, а эту мысли запустили в Сеть.

«Я бы была рада за них! Путин красивый мужчина, Алина прекрасная женщина. Только зачем так конспирироваться? Профессиональная привычка? Пусть народ порадуется за них!», «Да так и не знаем КТО ЖЕ ЖЕНА НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА? Грош цена такой РАЗВЕДКЕ не квалифицированные сотрудники», «А что ему скрывать то?))), он свободный, да и не стеснительный вовсе, а на мнение ему .....», - пишут в Сети.

Возможно привычка из КГБ не дает права и возможности Путину огласить во всеуслышание о своей избраннице, тем более о несовершеннолетних сыновьях. Причиной может быть только безопасность. Если избранница Путина – Алина Кабаева, то ей может угрожать опасность. Есть несколько векторов этой ситуации. Например оппоненты могут воспользоваться личной ситуацией президента и «подкорректировать» его поведение с помощью давления на самых близких. С другой стороны большая мировая политика завязана на отношениях с РФ, которой не один срок управляет Путин. Дать слабину и рассекретить свою семью – это может быть равносильно незакрытым дверям, зная, что на улице есть бандиты. Также, может иметь опасность для возможных детей Путина их появление в жизни страны, поскольку дочерей Владимира Владимировича уже называли его преемницами. Может и мальчикам «грозит» удел династии правления в РФ, чего может не хотеть или опасаться Путин и Кабаева.

Таким образом, Путин не признает Кабаеву и общих детей из-за их безопасности, также президент РФ очень ответственно должен относится к публичности для сохранения стабильности в стране. На данный момент Владимир Владимирович полностью выполняет свою миссию и пока даже не старается уведомлять общественность об изменениях в личной жизни.